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Новости

47 минут назад

В Ивановской области девушка и ребенок отравились газом в квартире

16-летняя девушка погибла, малыша удалось откачать


О трагедии, произошедшей около 8 утра 6 декабря в доме №72 по улице Менделеева в Кинешме, сообщает Кинешемец.RU. 16-летняя девушка и ребенок отравились газом в своей квартире. Девушка скончалась, малыша удалось откачать.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб города. По предварительной версии, утечка газа произошла из-за неправильной эксплуатации газовой колонки.



ключевые слова: газ отравление гибель
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	       		В Ивановской области девушка и ребенок отравились газом в квартире
				
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				В Ивановской области девушка и ребенок отравились газом в квартире 
								

					
	 16-летняя девушка погибла, малыша удалось откачать
				

				

	    			
    
	    				
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