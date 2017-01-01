В Ивановской области девушка и ребенок отравились газом в квартире

16-летняя девушка погибла, малыша удалось откачать





О трагедии, произошедшей около 8 утра 6 декабря в доме №72 по улице Менделеева в Кинешме, сообщает Кинешемец.RU. 16-летняя девушка и ребенок отравились газом в своей квартире. Девушка скончалась, малыша удалось откачать.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб города. По предварительной версии, утечка газа произошла из-за неправильной эксплуатации газовой колонки.

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