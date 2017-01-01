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Polo Service Day: как это было
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26 и 27 ноября счастливые обладатели Volkswagen Polo получили уникальную возможность пройти бесплатную комплексную проверку своего автомобиля в официальном сервисном центре Volkswagen «Радар Групп». Проверка проводилась силами лучших специалистов официального сервиса Volkswagen «Радар Групп» и включала 11 параметров, позволивших максимально точно определить «состояние здоровья» любимого автомобиля.
Эти дни действительно стали максимально насыщенными для всех участников сервисной акции. По условиям мероприятия гости имели возможность лично присутствовать в сервисной зоне, наблюдать за работой мастеров, задавать вопросы.
Важным итогом проверки каждого автомобиля стали компетентные и подробные рекомендации от ведущих специалистов сервисного центра Volkswagen «Радар Групп», которые позволят всем участникам мероприятия еще лучше «понять» свой автомобиль и быть уверенными в его надежности.
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