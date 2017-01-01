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Новости

сегодня, 13:14

В Ивановской области у пенсионера украли дрова

Подозреваемые в краже задержаны


В полицию за помощью обратился 67-летний житель Пучежского района. Пенсионер сообщил полицейским, что со двора его дачного дома в деревне Савинская пропал кубометр дров.

Вскоре оперативники установили подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 56-летний местный житель и ранее судимый 46-летний мужчина без определенного места жительства. Дрова они похитили, проникнув на территорию дачи через незапертую дверь. Похищенное у них изъято и будет возвращено законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: кража дрова пенсионер полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • сегодня, 13:37
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							А у деда этого у самого есть ли хоть какая бамага) на эти дрова? А то ведь и сам под дело то попадет. Снова будет - крадун у крадуна украл.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВолодькаСивохин								
							
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  • 28 минут назад
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							Это вообще нонсонс,что нашли и вернули.У меня сосед в снт также украл мои дрова.Полицейские даже связываться не стали.Сказали,что невозможно установить,чьи это дрова,на них же не написано.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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