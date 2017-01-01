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сегодня, 13:14
В Ивановской области у пенсионера украли дрова
Подозреваемые в краже задержаны
В полицию за помощью обратился 67-летний житель Пучежского района. Пенсионер сообщил полицейским, что со двора его дачного дома в деревне Савинская пропал кубометр дров.
Вскоре оперативники установили подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 56-летний местный житель и ранее судимый 46-летний мужчина без определенного места жительства. Дрова они похитили, проникнув на территорию дачи через незапертую дверь. Похищенное у них изъято и будет возвращено законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии (2)
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- ЭНОРМОЗсегодня, 13:37А у деда этого у самого есть ли хоть какая бамага) на эти дрова? А то ведь и сам под дело то попадет. Снова будет - крадун у крадуна украл.
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- ВолодькаСивохин28 минут назадЭто вообще нонсонс,что нашли и вернули.У меня сосед в снт также украл мои дрова.Полицейские даже связываться не стали.Сказали,что невозможно установить,чьи это дрова,на них же не написано.
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