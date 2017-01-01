В Ивановской области у пенсионера украли дрова

Подозреваемые в краже задержаны





В полицию за помощью обратился 67-летний житель Пучежского района. Пенсионер сообщил полицейским, что со двора его дачного дома в деревне Савинская пропал кубометр дров.

Вскоре оперативники установили подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 56-летний местный житель и ранее судимый 46-летний мужчина без определенного места жительства. Дрова они похитили, проникнув на территорию дачи через незапертую дверь. Похищенное у них изъято и будет возвращено законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

поделиться ссылкой:

