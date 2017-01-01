В Иванове пройдет открытый фестиваль семейных ансамблей «Созвучие»

Он будет посвящен юбилею туристического маршрута «Золотое кольцо России».





8 декабря в Иванове пройдет V Открытый фестиваль семейных ансамблей «Созвучие». Он посвящен юбилею туристического маршрута «Золотое кольцо России». Девиз праздника - «Семейное путешествие по музыкальному «Золотому кольцу».

Более 30 семейных ансамблей Детских музыкальных школ Иванова, Шуи, Лежнева, Вичуги и Костромы покажут своё мастерство в игре на музыкальных инструментах и в вокале. На сцене, сменяя друг друга, зазвучат фортепиано и скрипка, кларнет и саксофон, валторна и гитара, синтезатор, аккордеон, домра.

Фестиваль пройдет в Камерном концертном зале «Классика» (ул. Палехская, д. 10). Начало – в 17.30.

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