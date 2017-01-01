Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

3 минуты назад

В Иванове пройдет открытый фестиваль семейных ансамблей «Созвучие»

Он будет посвящен юбилею туристического маршрута «Золотое кольцо России».


8 декабря в Иванове пройдет V Открытый фестиваль семейных ансамблей «Созвучие». Он посвящен юбилею туристического маршрута «Золотое кольцо России». Девиз праздника - «Семейное путешествие по музыкальному «Золотому кольцу».

Более 30 семейных ансамблей Детских музыкальных школ Иванова, Шуи, Лежнева, Вичуги и Костромы покажут своё мастерство в игре на музыкальных инструментах и в вокале. На сцене, сменяя друг друга, зазвучат фортепиано и скрипка, кларнет и саксофон, валторна и гитара, синтезатор, аккордеон, домра.

Фестиваль пройдет в Камерном концертном зале «Классика» (ул. Палехская, д. 10). Начало – в 17.30.



ключевые слова: семья ансамбль фестиваль
  • оцените новость:
  • (0)
  • 31
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня