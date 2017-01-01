В Ивановской области халатность чиновников привела к 25-миллионному ущербу

Возбуждено уголовное дело





Прокуратура выявила факт ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации Юрьевецкого района своих должностных обязанностей, что привело к причинению ущерба в особо крупном размере.

Установлено, что в мае 2014 года в казну района было передано нежилое здание, ранее принадлежавшее средней школе № 1 им. А.С. Пушкина, расположенное на улице Советской в Юрьевце. Между тем с декабря 2014-го по ноябрь 2016 года районные чиновники так и не заключили договор энергоснабжения этого здания и не обеспечили надлежащий контроль за его содержанием. Все это время происходило бездоговорное потребление электроэнергии, то есть за свет никто не платил, в связи с чем электроснабжающей организации был причинен ущерб на сумму 25 миллионов рублей.

Энергетики подали в суд, и в сентябре 2017 года администрация Юрьевецкого района, признав задолженность в полном объеме, заключила с ними мировое соглашение. Согласно ему, на ответчика (районную администрацию) была возложена обязанность по возмещению денежных средств в сумме 10 миллионов рублей.

Кроме того, по результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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