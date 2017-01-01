Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

17 минут назад

В Ивановской области халатность чиновников привела к 25-миллионному ущербу

Возбуждено уголовное дело


Прокуратура выявила факт ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации Юрьевецкого района своих должностных обязанностей, что привело к причинению ущерба в особо крупном размере.

Установлено, что в мае 2014 года в казну района было передано нежилое здание, ранее принадлежавшее средней школе № 1 им. А.С. Пушкина, расположенное на улице Советской в Юрьевце. Между тем с декабря 2014-го по ноябрь 2016 года районные чиновники так и не заключили договор энергоснабжения этого здания и не обеспечили надлежащий контроль за его содержанием. Все это время происходило бездоговорное потребление электроэнергии, то есть за свет никто не платил, в связи с чем электроснабжающей организации был причинен ущерб на сумму 25 миллионов рублей.

Энергетики подали в суд, и в сентябре 2017 года администрация Юрьевецкого района, признав задолженность в полном объеме, заключила с ними мировое соглашение. Согласно ему, на ответчика (районную администрацию) была возложена обязанность по возмещению денежных средств в сумме 10 миллионов рублей.

Кроме того, по результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: чиновники халатность ущерб прокуратура уголовное дело
  • оцените новость:
  • (0)
  • 463
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЭНОРМОЗ								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Есть предложение: электроснабжающей организации включить сумму задолженности в платежки за электроэнергию потребленную в собственном жилье членами администрации, причастных к вышеуказанному.   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня