За детский сад в Рождественском подписались пока только 27% дольщиков

А процедуру с получением 100% голосов необходимо завершить до 29 декабря 2017 года





По состоянию на 6 декабря уже 27% участников долевого строительства в микрорайоне «Рождественский» областного центра документально оформили свое согласие на передачу в субаренду земельного участка на Кохомском шоссе под строительство детского сада. Сейчас уже получено 588 заявлений, сообщает мэрия. Общее количество залогодержателей, от которых необходимо получить согласие, – 2122.

Напомним, 17 октября управление капитального строительства Администрации города Иванова обратилось к участникам долевого строительства домов в микрорайоне «Рождественский» с предложением подписать Согласие на передачу в субаренду земельного участка на Кохомском шоссе площадью 11 518 кв. метров для использования под строительство дошкольного учреждения на 240 мест. Таким образом, возведение социального объекта в микрорайоне сегодня во многом зависит от дольщиков.

Мэрия обращается к участникам долевого строительства с просьбой ускорить процесс подписания бланка Согласия, эту процедуру необходимо завершить до 29 декабря (30 и 31 декабря - суббота и воскресенье), требуется стопроцентное согласие всех дольщиков.

Заполненный бланк Согласия необходимо до конца 2017 года направить в приемную управления капитального строительства Администрации г. Иваново по адресу: пл. Революции, д.6, к. 609. Электронная почта: uks.ivanovo@mail.ru.

На сегодняшний день адресная часть поступивших в городское управление капстроительства согласий залогодержателей на распоряжение предметом залога по Договору участия в долевом строительстве путем передачи его в субаренду, для использования под строительство дошкольного учреждения на 240 мест, выглядит следующим образом:

1. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 1, получено 190 согласий

2. г. Иваново, микрорайон "Рождественский", Литер 2, получено 162 согласия

3. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 3, получено 27 согласий

4. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 4, получено 55 согласий

5. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 5, получено 81 согласие

6. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 6, получено 36 согласий

7. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 7, получено 37 согласий

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