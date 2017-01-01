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Новости

сегодня, 12:01

В Ивановской области девушка обокрала посетителя бара, а потом сама попросила вызвать полицию

Таким образом она пыталась отвести от себя подозрения


33-летний мужчина отдыхал в одном из баров Приволжска. Употребив значительную дозу алкоголя, он заснул на диване в бильярдной комнате, а проснувшись, обнаружил пропажу мобильного. Клиент заведения стал возмущать и кричать, что никого не выпустит из бара, пока ему не вернут телефон. Девушка, сидевшая за соседним столом, поддержала потерпевшего и попросила вызвать полицию.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа опросила посетителей бара и обслуживающий персонал. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и похищенный телефон, он был спрятан в вытяжке в туалете. В итоге сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 25-летняя клиентка бара, именно она и предлагала потерпевшему обратиться в полицию, чтобы отвести от себя подозрение.

«Девушка призналась, что она подошла к спящему мужчине и похитила телефон, лежащий рядом с ним на полу, а когда он заметил пропажу, спрятала мобильный», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитительнице грозит до 2 лет лишения свободы.



ключевые слова: бар кража полиция
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