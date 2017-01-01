Станислав Воскресенский прокомментировал решение МОК по России

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Сегодня на заседании регионального правительства врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский коснулся вчерашнего решения Международного олимпийского комитета по участию России в зимней Олимпиаде 2018 года.

«Наши спортсмены доблестно трудятся и добиваются результатов. Но, к сожалению, спорт на наших с вами глазах оказался вовлечен в политику… Но мы с вами понимаем, что настоящий спорт, должен быть вне политики. Мы с вами, по крайней мере, так и должны работать», - заявил глава региона.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены смогут принять в них участие только в нейтральном статусе, под нейтральным флагом и без гимна.

Кроме того, приостановлено членство Олимпийского комитета России в МОК. Одновременно приостановлено и членство в МОК президента ОКР Александра Жукова.

Пожизненно лишен олимпийских аккредитаций бывший министр спорта РФ Виталий Мутко (сейчас - вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики) и его бывший заместитель в Министерстве спорта Юрий Нагорных.

Олимпийский комитет России должен возместить расходы, которые МОК затратил на расследования, и внести взнос в создание Независимого органа по тестированию (ITA) на общую сумму 15 млн долларов США.

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