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Новости

19 минут назад

На трех ивановских перекрестках аварийно отключились светофоры

Ведутся ремонтные работы


Сегодня, 6 декабря, произошло аварийное отключение светофоров сразу на трех ивановских перекрестках: ул. Смирнова – ул. Бубнова, ул. Лежневская – ул. Смирнова, ул. 10 Августа – ул. Марии Рябининой. Об этом сообщает городское управление благоустройства. В настоящее время ведутся аварийно-ремонтные работы.



ключевые слова: светофоры авария
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