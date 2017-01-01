На трех ивановских перекрестках аварийно отключились светофоры

Ведутся ремонтные работы





Сегодня, 6 декабря, произошло аварийное отключение светофоров сразу на трех ивановских перекрестках: ул. Смирнова – ул. Бубнова, ул. Лежневская – ул. Смирнова, ул. 10 Августа – ул. Марии Рябининой. Об этом сообщает городское управление благоустройства. В настоящее время ведутся аварийно-ремонтные работы.

поделиться ссылкой:

