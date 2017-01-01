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Ивановка на дне рождения мужа ножом проткнула гостю печень
Пострадавший молодой человек госпитализирован
В одну из ивановских больниц был госпитализирован 26-летний молодой человек. Медики диагностировали у него колото-резанную рану грудной клетки и ранение печени. Информация об этом была передана в полицию.
Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что потерпевший был вечером в гостях на застолье по случаю дня рождения его дяди. Во время распития спиртных напитков между гражданского супругой хозяина квартиры и молодым человеком произошла ссора. Парень толкнул 46-летнюю женщину, и та, взяв кухонный нож, ударила им своего обидчика.
По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается тяжесть телесных повреждений. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
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Комментарии (1)
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- Добрый злюка19 минут назадКакие высоконравственные отношения в семье! Всех из огнемёта сжечь для дальнейшей расовой и генетической очистки нации