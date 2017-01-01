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Новости

30 минут назад

Ивановка на дне рождения мужа ножом проткнула гостю печень

Пострадавший молодой человек госпитализирован


В одну из ивановских больниц был госпитализирован 26-летний молодой человек. Медики диагностировали у него колото-резанную рану грудной клетки и ранение печени. Информация об этом была передана в полицию.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что потерпевший был вечером в гостях на застолье по случаю дня рождения его дяди. Во время распития спиртных напитков между гражданского супругой хозяина квартиры и молодым человеком произошла ссора. Парень толкнул 46-летнюю женщину, и та, взяв кухонный нож, ударила им своего обидчика.

По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается тяжесть телесных повреждений. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.  



ключевые слова: ранение нож полиция
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									Добрый злюка								
							
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  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какие высоконравственные отношения в семье! Всех из огнемёта сжечь для дальнейшей расовой и генетической очистки нации								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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