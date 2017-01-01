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46 минут назад
В колонии №10 открылся новый швейный цех
ФОТО
В исправительной колонии №10 (п. Бородино Гаврилово-Посадского района) состоялось открытие нового швейного цеха. Введение в эксплуатацию дополнительного оборудования позволило создать новые рабочие места и дополнительно трудоустроить осужденных, увеличить объем изготавливаемой в ИК продукции и значительно расширить ее ассортимент.Фото: УФСИН по Ивановской области
ключевые слова: УФСИН колония швейный цех
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