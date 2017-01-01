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сегодня, 10:34
В Ивановской области машина вылетела с трассы в кусты
Пострадала пассажирка – ФОТО
ДТП случилось 5 декабря около 16.35 на 36-м километре автодороги Иваново-Родники в Родниковском районе. 43-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет в придорожные кусты.
Как нам сообщили в УГИБДД области, в результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка легковушки. С переломом голени ее доставили в Вичугскую ЦРБ. У водителя взяты биологические материалы для исследования (был без признаков опьянения).
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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