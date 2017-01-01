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Новости

сегодня, 10:21

Ивановец стал чемпионом Всемирных игр IWAS 2017

И теперь выступит на чемпионате Европы по паратхэквондо - ФОТО


С 30 ноября по 6 декабря в португальском городе Вила-Реал-ди-Санту-Антониу проходили 7-е всемирные игры IWAS 2017.

Всемирные игры Международной спортивной федерации IWAS – это мультиспортивные международные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Они проходят раз в 2 года для выявления сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые Всемирные игры IWAS состоялись в 1948 году. Это вторые по значимости международные спортивные соревнования после Паралимпийских игр.

В программе игр IWAS 2017 было представлено 5 видов спорта – легкая атлетика, плавание, паратхэквондо, стрельба из лука и настольный теннис.

В соревнованиях по паратхэквондо в составе сборной нашей страны выступал действующий чемпион России - ивановец Даниил Сидоров. Выиграв 3 боя досрочно, ивановский спортсмен занял 1 место. В первом бою соперником Даниила Сидорова был спортсмен из Азербайджана, победу над которым Даниил одержал за 40 секунд. Во втором бою ивановец победил серебряного призера чемпионата мира из Турции. В третьем поединке победа была одержана над трехкратным чемпионом мира из Монголии. Даниил Сидоров тренируется под руководством тренера-преподавателя Артура Кана.

Из Португалии наш спортсмен отправится в Софию (Болгария), где с 7 по 10 декабря пройдет чемпионат Европы в олимпийских весовых категориях и VI открытый чемпионат Европы по паратхэквондо.



ключевые слова: спорт паратхэквондо
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