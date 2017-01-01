Ивановцев приглашают на «Советский Новый год»

Одноименная выставка открывается в музее ивановского ситца





8 декабря в музее ивановского ситца откроется выставка «Советский Новый год» из фондов музея и частных коллекций.

Выставка поможет перенестись в советское время и вспомнить, как встречали Новый год в СССР. Официально традиция встречи Нового года была возвращена советским гражданам благодаря Павлу Постышеву, нашему земляку, видному партийному деятелю, после публикации его статьи «Давайте организуем детям хорошую ёлку!» в газете «Правда» в декабре 1935 года. Однако широкое распространение этот праздник получил лишь спустя 12 лет - в 1947 году, когда 1 января стал выходным днем. C этого времени начали появляться на прилавках и в домах горожан елочные игрушки: сначала очень простые - из ваты, ткани, картона, бумаги, затем все более яркие.

На советской новогодней елке соседствовали традиционные шарики и игрушки с рубиновыми звездами, дирижаблями, флажками с изображением пионеров и октябрят. На советскую ёлку вешали различных персонажей самых разных сказок, овощи, фрукты, животных, птичек и рыбок, хрупкие сосульки и диковинные фонарики, стеклянные бусы.

«Посетители выставки смогут окунуться в атмосферу волшебного новогоднего праздника, вспомнить любимые песни, танцы, игры советского детворы, смастерить елочные игрушки своими руками», - обещают организаторы.

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