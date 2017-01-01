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Новости

12 минут назад

В Иванове в результате поджога сгорели два автомобиля


Пожар на улице Сосновой в областном центре произошел сегодня ночью. У дома № 9Б загорелся автомобиль "Лифан". Вскоре пламя перекинулось и на рядом стоящий "Мерседес". Прибывшие на место ЧП пожарные подразделения ликвидировали возгорание в 02.26. Никто не пострадал.

По данным отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.



ключевые слова: пожар поджог автомобиль
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