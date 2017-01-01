В Иванове сильно задымился троллейбус





Сегодня днем очевидцы сообщили, что на улице Постышева в областном центре горит троллейбус. Как позже выяснилось, произошло сильное задымление колодок электротранспорта. По предварительным данным, никто не пострадал.

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