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Новости

сегодня, 19:05

В Иванове сильно задымился троллейбус


Сегодня днем очевидцы сообщили, что на улице Постышева в областном центре горит троллейбус. Как позже выяснилось, произошло сильное задымление колодок электротранспорта. По предварительным данным, никто не пострадал.



ключевые слова: троллейбус задымление
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							ПИ ПЕ Ц КУДА ДАЛЬШЕ ЕДЕМ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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							С Постышева то? - Дык дальше - 3я гор - Архив, дружно толкнуть нужно было и всё								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Видели мы этот цирк...он дымился как минимум от пр.Строителей и никому из пассажиров дела нет так и едут...На Полянской ему сигналили а ему хоть бы ххх. Оказывается так и катил еще две остановки 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области над отделом полиции повесили флаги Сербии
				
сегодня, 13:53

				

				В Ивановской области над отделом полиции повесили флаги Сербии 
									
								

					
	 Вместо российских - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Врио губернатора Станислав Воскресенский отправил главе «Почты России» открытку
				
сегодня, 13:33

				

				Врио губернатора Станислав Воскресенский отправил главе «Почты России» открытку 
									
								

					И пригласил его в гости в Ивановскую область - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановские пекарни нарушают нормы благоустройства города
				
сегодня, 11:32

				

				Ивановские пекарни нарушают нормы благоустройства города 
									
								

					
	 В частности, складируют свой мусор на городской территории - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Девушка из Ивановской области стала победителем конкурса «Молодой предприниматель России»
				
сегодня, 10:09

				

				Девушка из Ивановской области стала победителем конкурса «Молодой предприниматель России» 
									
								

					
	 Она стала лучшей в номинации «Социальный бизнес года» - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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