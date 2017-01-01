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сегодня, 19:05
В Иванове сильно задымился троллейбус
Сегодня днем очевидцы сообщили, что на улице Постышева в областном центре горит троллейбус. Как позже выяснилось, произошло сильное задымление колодок электротранспорта. По предварительным данным, никто не пострадал.
ключевые слова: троллейбус задымление
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Комментарии (3)
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- jnv1058 минут назадПИ ПЕ Ц КУДА ДАЛЬШЕ ЕДЕМ?
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- Медведь55 минут назадС Постышева то? - Дык дальше - 3я гор - Архив, дружно толкнуть нужно было и всё
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- Дон-77746 минут назадВидели мы этот цирк...он дымился как минимум от пр.Строителей и никому из пассажиров дела нет так и едут...На Полянской ему сигналили а ему хоть бы ххх. Оказывается так и катил еще две остановки
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