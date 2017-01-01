ПОСЛУШАЙТЕ! О том, что заставляет жителей региона протестовать против мусорной реформы

Конкретный пример - ВИДЕО





На «горячую линию» телекомпании «Барс» продолжают сыпаться сообщения с вопросами и возмущениями новой системой сбора и вывоза ТКО. Мы рассказываем о мусорном новшестве, но вопросов только прибавляется.

Озадаченные граждане в Заволжске нам сказали: «Мы думали, мол, контейнеры будут хорошие с крышечками, а они старые и худые». В Иванове люди жалуются на неблагоустроенные контейнерные площадки. И вся область недовольна стихийными свалками и тем, что половина частного сектора как не платила, так и не платит.

С октября регоператор начал вести претензионную работу. То есть создал в своей структуре специальную службу для работы с должниками. Претензии он предъявляет прежде всего управляющим компаниям. Правильно, ведь есть их реестр, с адресами и телефонами, никуда ходить не надо, сиди на месте письма рассылай. А вот сотрудников, которые будут ходить по частному сектору и выяснять, кто не получает квитанции, у регоператора нет. «Мы не обязаны ходить по частным домам, и выяснять, где сколько людей проживает. Если кому-то не приходит квитанция, приезжайте к нам в офис, мы вас, мол, внесем с свою базу, квитанцию выставим».

О том, что из этого может выйти, а также о протестах против реформы ТКО в регионе – в комментарии Ксении Коптевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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