К 2020 году в Иванове появится новая школа и детский сад





Детский сад в микрорайоне «Рождественский», школа на улице Генерала Хлебникова в Иванове. Планы по строительству образовательных учреждений обсудили сегодня на публичных слушаниях в городской администрации.

Аншлага на слушаниях не было. Хотя о событии сообщали заранее на сайте мэрии. Первым делом докладчики рассказали об очередях в детские сады. 1600 ребят в возрасте от полутора до трех лет до сих пор не пристроены. Однако из-за недостатка финансов в этом году только начали составлять смету для строительства сада в Рождественском микрорайоне. И собирать подписи. Зато закончили проектирование школы на 350 мест на улице Генерала Хлебникова. Однако построят объекты еще не скоро – к 2020 году.

Представители ТОСа «Меланжист» поинтересовались на слушаниях судьбой бывшего Дома культуры, который в этом году передали ДЮЦу №1. Чиновники сообщили, что рассчитывают на помощь депутатов, чтобы в следующем году сделать там капитальный ремонт за счет средств, направленных на исполнение наказов избирателей.

поделиться ссылкой:

