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57 минут назад
В Юже открылись сразу два бассейна
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Сегодня в Юже на базе банно-оздоровительного комплекса «Дельфин» открылись сразу два бассейна – детский и взрослый. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Южского района Владимир Мальцев. «Без сомнения, комплекс будет популярным местом проведения досуга южан и жителей окрестных населенных пунктов, как детей, так и взрослых» - отметил он.
Детский бассейн имеет размер 6х4,7 метров, глубину - 0,75 метра; взрослый - 9,2х5 метров, глубина от поверхности воды - 1,5; 1,7; 2,0 метра. Бассейны полностью готовы принимать первых посетителей.
Фото: администрация Южского района
ключевые слова: бассейн
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