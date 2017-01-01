В Юже открылись сразу два бассейна

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Сегодня в Юже на базе банно-оздоровительного комплекса «Дельфин» открылись сразу два бассейна – детский и взрослый. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Южского района Владимир Мальцев. «Без сомнения, комплекс будет популярным местом проведения досуга южан и жителей окрестных населенных пунктов, как детей, так и взрослых» - отметил он.

Детский бассейн имеет размер 6х4,7 метров, глубину - 0,75 метра; взрослый - 9,2х5 метров, глубина от поверхности воды - 1,5; 1,7; 2,0 метра. Бассейны полностью готовы принимать первых посетителей.

Фото: администрация Южского района

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