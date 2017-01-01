Жителей и гостей Ивановской области приглашают повалять ваньку

Угоститься 6-метровым пирогом и увидеть гигантский валенок





Как мы сообщали ранее, 16 декабря на Базарной площади города Наволоки Кинешемского района пройдет Всероссийский фестиваль русского валенка. Сегодня представители департамента культуры и туризма Ивановской области и администрации муниципалитета рассказали журналистам о программе фестиваля.

Как сообщили организаторы фестиваля, сапоговаляльный промысел на Кинешемской земле процветает с давних пор. В начале XX века местные мастера изготавливали валенки и для себя, и для продажи на широких поволжских ярмарках, и даже по заказу российской армии. «Мы чтим и продолжаем традиции района. Сейчас огромной популярностью у туристов пользуется кинешемский музей валенок, туристический маршрут «Эх, валенки да валенки!», выбрав который можно не только поучаствовать в процессе изготовления валенок, но и посмотреть производство в деревне Закусихино», - сообщил заведующий отделом по организационной работе администрации Кинешемского района Олег Мозенков. Он подчеркнул, что прежде всего фестиваль закрепляет местный бренд и способствует развитию территории.

По словам организаторов, в этом году гостей фестиваля ожидает множество сюрпризов. В программе праздника - выставка-продажа изделий из войлока, показ модной одежды, уличная анимация, угощение блюдами и напитками традиционной русской кухни. Специально приготовленным шестиметровым капустным пирогом угостят тех, кто придет на праздник в валенках. Гостей фестиваля также ожидают молодецкие забавы, состязания и разнообразные конкурсы. Впервые состоится игра «Валяние ваньки», для которой из войлока изготовлены специальные куклы Ванька и Манька.

«На фестивале будет представлен валенок-рекордсмен, достигающий в высоту 1 метр 68 сантиметров, валенок 62 размера на самого большого человека, а также другие валенки необычных форм», - рассказала заведующая музеем кинешемского валенка Светлана Соколова.

По результатам народного голосования всероссийский фестиваль русского валенка занимает сегодня второе место среди 13 событийных мероприятий Ивановской области в «Национальном календаре событий EventsInRussia.com» (федеральный проект о лучших туристических событиях России). На первом месте сейчас фестиваль фестивалей «ШуяBEST», на третьем - межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Кречет».

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