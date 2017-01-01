Депутат Ивоблдумы купил авторские экземпляры домр и балалаек

Для оркестра народных инструментов ивановского музучилища - ФОТО





Сегодня оркестр народных инструментов Ивановского музыкального училища пополнил свой состав профессиональных народных инструментов новыми авторскими экземплярами домр и балалаек. Как сообщили в департаменте культуры и туризма Ивановской области, инструменты приобрели благодаря помощи и содействию депутата областной думы Николая Корчагина.

Для справки:

Оркестр русских народных инструментов Ивановского музыкального училища (колледжа) под управлением Николая Рычагова был создан в 1961 году. Инициатор создания и многолетний художественный руководитель коллектива – Виктор Кукушкин, профессор Саратовской государственной консерватории имени Собинова. В последующем коллективом руководили заслуженные работники культуры России Виктор Шадрин и Виктор Герасимов.

Оркестр является многократным лауреатом смотров-конкурсов оркестров музыкальных училищ, бессменным участником значимых общественных мероприятий в городе и области.

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