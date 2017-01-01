Цена за литр бензина в регионе может вырасти до 45-50 рублей

Почему автомобильное топливо стремительно дорожает





Почти на 4 рубля с начала года выросли цены на автомобильное топливо в Ивановской области.

35 рублей 75 копеек - по такой цене можно было купить 95-й бензин в январе. Сегодня он стоит 39 рублей 25 копеек. Рост примерно на 15 копеек водители отмечали раз в неделю. За последний месяц динамика увеличилась. Например, за 10 дней ноября бензин подорожал сразу на 30 копеек.

И это не предел. Правительство РФ приняло решение о повышении акцизов на автомобильное топливо в следующем году на 1 рубль. По 50 копеек за литр к стоимости бензина добавят с 1 января и 1 июля. Таким образом Минфин пытается изыскать средства на дорожное строительство в Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке. По мнению экспертов, это приведет к двум волнам роста цен. В итоге цена за 1 литр может подобраться до 45 рублей. А в некоторых регионах способна дойти 50.

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