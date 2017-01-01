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Новости

58 минут назад

Цена за литр бензина в регионе может вырасти до 45-50 рублей

Почему автомобильное топливо стремительно дорожает


Почти на 4 рубля с начала года выросли цены на автомобильное топливо в Ивановской области.

35 рублей 75 копеек - по такой цене можно было купить 95-й бензин в январе. Сегодня он стоит 39 рублей 25 копеек. Рост примерно на 15 копеек водители отмечали раз в неделю. За последний месяц динамика увеличилась. Например, за 10 дней ноября бензин подорожал сразу на 30 копеек.

И это не предел. Правительство РФ приняло решение о повышении акцизов на автомобильное топливо в следующем году на 1 рубль. По 50 копеек за литр к стоимости бензина добавят с 1 января и 1 июля. Таким образом Минфин пытается изыскать средства на дорожное строительство в Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке. По мнению экспертов, это приведет к двум волнам роста цен. В итоге цена за 1 литр может подобраться до 45 рублей. А в некоторых регионах способна дойти 50.



ключевые слова: бензин цена
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут уместно поделить жителей страны на две категории, одна из которых, как бы их назвал покойный ныне Задорнов "Ну тупы-ы-ы-ы-е".
    
Эта категория безоговорочно верит во внешних врагов, телевизор и считает, ну и что, "Что нефтяные компании будут платить? Не мы же платим. Я, например, бензин не покупаю".
    
Ну ту-у-у-у-у-пые...
    
Ну зато каждый может сосчитать, сколько он платит за Крым. И предъявить тому, кто, например, будет ездить по отремонтированным крымским дорогам.
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стабильность. Инфляция 3%. Ага.
    
А в Крыму, надо полагать, скинутся на ивановские дороги? Нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sanchez_v								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что так мало? Давайте, как в Европе по 1,5 евро за литр и парковки везде платные еще введите. Можно до кучи и платные въезды в центр. Вот сразу и дороги станут как там))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Крым - чемодан без ручки: и нести тяжело, и выбросить жалко (столько уже туда впихнули)...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Грязевик								
							
    • 
							
  • 27 секунд назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Стабильность								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				В Ивановской области над отделом полиции повесили флаги Сербии 
									
								

					
	 Вместо российских - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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					И пригласил его в гости в Ивановскую область - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	 Она стала лучшей в номинации «Социальный бизнес года» - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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