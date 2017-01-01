Новости
Цена за литр бензина в регионе может вырасти до 45-50 рублей
Почему автомобильное топливо стремительно дорожает
Почти на 4 рубля с начала года выросли цены на автомобильное топливо в Ивановской области.
35 рублей 75 копеек - по такой цене можно было купить 95-й бензин в январе. Сегодня он стоит 39 рублей 25 копеек. Рост примерно на 15 копеек водители отмечали раз в неделю. За последний месяц динамика увеличилась. Например, за 10 дней ноября бензин подорожал сразу на 30 копеек.
И это не предел. Правительство РФ приняло решение о повышении акцизов на автомобильное топливо в следующем году на 1 рубль. По 50 копеек за литр к стоимости бензина добавят с 1 января и 1 июля. Таким образом Минфин пытается изыскать средства на дорожное строительство в Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке. По мнению экспертов, это приведет к двум волнам роста цен. В итоге цена за 1 литр может подобраться до 45 рублей. А в некоторых регионах способна дойти 50.
- оцените новость:
-
(1)
- 813
- 5
Комментарии (5)
Новость дня
-
(2)
- 2727
-
(2)
- 1559
-
(0)
- 3104
-
(1)
- 1979
Эта категория безоговорочно верит во внешних врагов, телевизор и считает, ну и что, "Что нефтяные компании будут платить? Не мы же платим. Я, например, бензин не покупаю".
Ну ту-у-у-у-у-пые...
Ну зато каждый может сосчитать, сколько он платит за Крым. И предъявить тому, кто, например, будет ездить по отремонтированным крымским дорогам.
А в Крыму, надо полагать, скинутся на ивановские дороги? Нет?