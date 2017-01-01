В Иванове состоялся учредительный слет местного отделения «Юнармии»

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Сегодня, 5 декабря, в Ивановском доме национальностей состоялся первый слет местного отделения всероссийского движения «Юнармия». Его открыл руководитель областного центра «Юнармия» Владимир Ефимов.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано 29 октября 2015 года. Главная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

На учредительный слет местного отделения собрались представители 10 военно-патриотических и поисковых клубов и объединений областного центра. Всего же в состав местной «Юнармии» вольются около 20 подобных организаций.

Делегаты слета единогласно избрали начальника штаба местного отделения. Им стал Александр Антипин - заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России. Кроме того, на слете избран штаб отделения в количестве 16 человек. В его состав вошли педагоги, руководители образовательных учреждений, ветеранских организаций и представители силовых структур.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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