ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: план по ремонту дорог, за чей счет почтовые ящики и как пойти в кино бесплатно

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СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Пойдем в кино. Бесплатно! На какой вопрос нужно ответить, чтобы это произошло?

- Вам письмо! Кто и за чей счет должен устанавливать почтовые ящики?

- О, женщина, как ты от скуки зла! День рождения пришлось праздновать на больничной койке.

- Какие дороги отремонтируют в Ивановском районе в будущем году?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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