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Студентка из Кинешмы стала завоевала 1 место на национальном чемпионате «Абилимпикс»
Она признана лучшей в компетенции «Администрирование баз данных» - ФОТО
Участница сборной команды Ивановской области, студентка Кинешемского технологического техникума-интерната Ирина Крылова завоевала 1 место в компетенции «Администрирование баз данных» на III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
В финале Национального чемпионата, который прошел с 1 по 3 декабря в Москве, приняли участие более 900 победителей региональных чемпионатов из 75 регионов России. Ивановскую область представляли 5 студентов.
Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» проводились в открытом формате по аналогии с чемпионатом WorldSkills «Молодые профессионалы».
Соревнования проходили по 84 компетенциям, результаты которых оценивали 700 работодателей-экспертов. На площадках чемпионата, главной из которых стал павильон ВДНХ, работали 500 волонтеров, включая 10 волонтеров из Ивановской области.
В рамках чемпионата работали дискуссионные площадки по проблемам трудоустройства инвалидов, а также развития движения «Абилимпикс» на региональном и всероссийском уровнях.
Напомним, в текущем году в Ивановской области прошел первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
По материалам пресс-службы правительства Ивановской области
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