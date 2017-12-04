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14 минут назад
Ивановский каратист попал в претенденты на участие в молодежном чемпионате Европы
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1-3 декабря в Санкт-Петербурге проходили всероссийские соревнования по каратэ «Надежды России». В них приняли участие спортсмены в возрасте от 14 до 20 лет из 52 регионов страны. Данный турнир является отборочным стартом на молодежный чемпионат Европы, который состоится в феврале 2018 года в Сочи.
Ивановский спортсмен Игорь Иванчихин завоевал серебро в категории 18-20 лет, свыше 84 кг. Наш боец выиграл у представителей Кемеровской и Томской областей, уступив в финале спортсмену из Новосибирской области. Заняв второе место, Игорь попал в претенденты на место в сборной России для участия в молодежном чемпионате Европы 2018.
Тренеруют Игоря Иванчихина Евгений Болдин и Амиран Рухая.
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