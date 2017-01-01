Должностных лиц ивановской мэрии допросили в рамках уголовного дела о нападении собак на ребенка

Новые подробности расследования





Напомним, 31 октября 2017 года в областном центре в результате нападения безнадзорных собак 9-летний мальчик получил множественные раны головы, шеи, спины, плеч. Ребенка госпитализировали в ОКБ, откуда перевезли на лечение в Москву. По факту нападения псов было возбуждено уголовное дело о халатности.

Сегодня в СУ СКР по Ивановской области рассказали о том, как продвигает расследование дела.

В настоящее время по уголовному делу произведено изъятие необходимой документации и компьютерной техники в администрации Иванова, а также в ООО «Кора», с которым заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. Изъятая документация проанализирована. Допрошены должностные лица ивановской мэрии и СНТ «40 лет Октября», где произошло нападение собак на ребенка. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения тяжести вреда здоровью малолетнего.

В администрацию областного центра внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Кроме того, следственным управлением регионального СКР перед руководством региона поставлен вопрос о нормативном регулировании в сфере отлова и содержания безнадзорных животных на уровне Ивановской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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