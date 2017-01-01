Новости
сегодня, 14:36
В Вичуге драка посетителей бара закончилась госпитализацией одного из них
Решает вопрос о возбуждении уголовного дела
В одном из баров на улице Нонны Куликовой в Вичуге произошла драка. Что-то не поделили двое клиентов, и один из них сильно избил другого. С травмой головы 28-летнего пострадавшего пришлось госпитализировать. Подозреваемого в нанесении побоев – молодого человека 22 лет – задержала полиция. По факту драки проводится проверка, решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 570
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:53В Ивановской области над отделом полиции повесили флаги Сербии
Вместо российских - ФОТО
-
(2)
- 1911
сегодня, 13:33Врио губернатора Станислав Воскресенский отправил главе «Почты России» открытку
И пригласил его в гости в Ивановскую область - ФОТО
-
(2)
- 1171
сегодня, 11:32Ивановские пекарни нарушают нормы благоустройства города
В частности, складируют свой мусор на городской территории - ФОТО
-
(0)
- 2642
сегодня, 10:09Девушка из Ивановской области стала победителем конкурса «Молодой предприниматель России»
Она стала лучшей в номинации «Социальный бизнес года» - ФОТО
-
(1)
- 1729