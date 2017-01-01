В Вичуге драка посетителей бара закончилась госпитализацией одного из них

Решает вопрос о возбуждении уголовного дела





В одном из баров на улице Нонны Куликовой в Вичуге произошла драка. Что-то не поделили двое клиентов, и один из них сильно избил другого. С травмой головы 28-летнего пострадавшего пришлось госпитализировать. Подозреваемого в нанесении побоев – молодого человека 22 лет – задержала полиция. По факту драки проводится проверка, решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

