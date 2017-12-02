В Ивановском районе земельные участки незаконно раздавались в том числе членам регионального правительства

Под частные дома земля выделялись гектарами. И без конкурсов.

Продолжается земельный скандал в Ивановском районе. Как оказалось, участки выделялись по хорошо отработанной схеме в обход торгов.Земли в водоохранной зоне получали фирмы на льготных условиях как бы для реализации инвестиционных проектов, а потом землю переводили под строительство коттеджей.Под частные дома земля выделялись гектарами. И без конкурсов. Нарезалась таким образом, что на соседние земли уже никто не мог претендовать кроме хозяев смежных угодий.Аттракцион невиданной щедрости продолжался вплоть до задержания тогда еще главы Ивановского района Сергея Жубаркина и его заместителей. По подозрению в мошенничестве с землей.Вот один из эпизодов...В 2011 году в деревне Конохово администрация Ивановского района выделила аж 7 соток земли под строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Земля эта предназначалась для Андрея Чужбинкина — бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области. (Сейчас он в тюрьме. Его приговорили к восьми годам за взятку).А через 5 месяцев земельный участок был переведен гражданином под индивидуальное жилищное строительство, то есть вид разрешенного использования был изменен. Срок аренды был продлен с 11 месяцев до 49 лет.Еще через некоторое время на данном участке было построено сооружение, напоминающее бассейн с оборудованием, системой очистки воды.