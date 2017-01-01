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22 минуты назад
В Ивановской области над отделом полиции повесили флаги Сербии
Вместо российских - ФОТО
Вчера, 4 декабря, над входом в межмуниципальный отдел МВД России «Кинешемский» висели перевернутые российские флаги. Не бело-сине-красный, как это должно быть, а красно-сине-белый – как государственный флаг Сербии, не хватает только герба с двуглавым орлом. Это тут же заметили внимательные горожане и не преминули запечатлеть курьезный факт, выложив фото в соцсети, сообщает интернет-ресурс «168часов».
Сегодня флаги над кинешемской полицией висят уже правильно.
Фото: «168часов»
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Комментарии (3)
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- ЭНОРМОЗ24 минуты назадПОЗОР!
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- Makar3720 минут назадКрасавцы,братушки!
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- tef13 минут назадИстинные патриоты!!!
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