В Ивановской области над отделом полиции повесили флаги Сербии

Вместо российских - ФОТО





Вчера, 4 декабря, над входом в межмуниципальный отдел МВД России «Кинешемский» висели перевернутые российские флаги. Не бело-сине-красный, как это должно быть, а красно-сине-белый – как государственный флаг Сербии, не хватает только герба с двуглавым орлом. Это тут же заметили внимательные горожане и не преминули запечатлеть курьезный факт, выложив фото в соцсети, сообщает интернет-ресурс «168часов».

Сегодня флаги над кинешемской полицией висят уже правильно.

Фото: «168часов»

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