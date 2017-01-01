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Новости

42 минуты назад

Врио губернатора Станислав Воскресенский отправил главе «Почты России» открытку

И пригласил его в гости в Ивановскую область - ФОТО


Поздравительную открытку из Вичуги отправил Станислав Воскресенский бывшему коллеге, а сейчас руководителю ФГУП «Почта России» Николаю Подгузову. Он пригласил его в гости в Ивановскую область. По словам врио губернатора, к нему неоднократно обращались с жалобами на работу почтовых отделений в отдаленной местности и на условия труда. Проблемы в этой сфере накануне он обсуждал с заместителем руководителя «Почты России» Михаилом Волковым.

На встрече Станислав Воскресенский предложил провести совместный мониторинг действующей почтовой сети в Ивановской области и инвентаризацию почтовых отделений. Врио губернатора региона также отметил, что к этой работе необходимо подключить глав муниципальных образований. Принятые по результатам мониторинга решения в дальнейшем могут войти в соглашение о взаимодействии между правительством Ивановской области и ФГУП «Почта России».

По информации «Почты России», в Ивановской области уже открыты три центра приема и выдачи посылок, работают два участка курьерской доставки. До конца года планируется отремонтировать 33 почтовых отделения, 21 отделение было отремонтировано в прошлом году. Планомерно обновляется автопарк филиала: в 2016 году в регион поступило 14 автомобилей, в текущем планируется поступление 21 новой машины.



ключевые слова: Станислав Воскресенский "Почта России" Николай Подгузов открытка
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