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Новости

53 минуты назад

Ивановец выплатил судебным приставам 50 тысяч рублей мелочью

Так мужчина расплатился за чужой кредит


Житель областного центра приобрел с рук автомобиль «Мазда СХ 9». Но когда он пришел в ГИБДД регистрировать машину, ему в этом отказали, так как оказалось, что транспортное средство находится под запретом у судебных приставов: бывший владелец авто задолжал по кредиту 200 тысяч рублей.

Мужчина отправился по адресу продавца, но выяснилось, что там проживают его родители, а где сам прежний хозяин машины, они не знают. Так обладателю «запретной» мазды и пришлось ездить на неоформленном автомобиле. По ка его не нашли приставы.

Чтоб вернуть уже полюбившуюся иномарку, покупателю ничего не оставалось делать, как погасить всю задолженность за недобросовестного продавца. Придя в отдел судебных приставов, он оплатил 200 тысяч рублей, 50 тысяч из которых были номиналом по 10 рублей. Мужчине пришлось разбить копилку, чтоб расплатиться с чужими долгами.

В настоящее время постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем снято.



ключевые слова: кредит долг автомобиль судебные приставы мелочь
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							Отрадно, что наши правоохранительные органы беспощадны к... добропорядочным гражданам? Реального неплательщика они не трогают, а трогают того, кого достать могут не отдирая задницы от кресла...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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