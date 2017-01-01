Ивановец выплатил судебным приставам 50 тысяч рублей мелочью

Так мужчина расплатился за чужой кредит





Житель областного центра приобрел с рук автомобиль «Мазда СХ 9». Но когда он пришел в ГИБДД регистрировать машину, ему в этом отказали, так как оказалось, что транспортное средство находится под запретом у судебных приставов: бывший владелец авто задолжал по кредиту 200 тысяч рублей.

Мужчина отправился по адресу продавца, но выяснилось, что там проживают его родители, а где сам прежний хозяин машины, они не знают. Так обладателю «запретной» мазды и пришлось ездить на неоформленном автомобиле. По ка его не нашли приставы.

Чтоб вернуть уже полюбившуюся иномарку, покупателю ничего не оставалось делать, как погасить всю задолженность за недобросовестного продавца. Придя в отдел судебных приставов, он оплатил 200 тысяч рублей, 50 тысяч из которых были номиналом по 10 рублей. Мужчине пришлось разбить копилку, чтоб расплатиться с чужими долгами.

В настоящее время постановление о запрете регистрационных действий с автомобилем снято.

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