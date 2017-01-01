В Ивановской области подросток покалечил своего отца

За то, что тот не выпускал сына из квартиры





В Шуе вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственному отцу.

Преступление было совершено в августе 2016 года. Между подсудимым и его отцом, находившимся в состоянии опьянения, в квартире по их месту жительства возникла ссора на бытовой почве. Пытаясь избежать дальнейшего развития конфликта, подросток попытался уйти из квартиры, но отец его не выпустил и несколько раз ударил кулаком. Парень не стал покорно терпеть побои и тоже с кулаками набросился на отца. А затем продолжил избивать родственника стулом. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд, учтя все смягчающие наказание обстоятельства, приговорил подростка к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.

поделиться ссылкой:

