В Ивановской области мать пыталась передать сыну в колонию запрещенные предметы

Женщина привлекается к административной ответственности - ФОТО





К сыну, отбывающему наказание в кохомской колонии строгого режима, на длительное свидание приехала мать. При досмотре ее личных вещей сотрудники ИК-5 нашли в боковом кармане сумки с продуктами запрещенные предметы, а именно три мобильных телефона. Гражданка намеревалась передать их сыну.

Сейчас по данному факту готовятся материалы о привлечении женщины к административной ответственности.

Фото: пресс-служба регионального УФСИН

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