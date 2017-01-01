Новости
44 минуты назад
В Ивановской области мать пыталась передать сыну в колонию запрещенные предметы
Женщина привлекается к административной ответственности - ФОТО
К сыну, отбывающему наказание в кохомской колонии строгого режима, на длительное свидание приехала мать. При досмотре ее личных вещей сотрудники ИК-5 нашли в боковом кармане сумки с продуктами запрещенные предметы, а именно три мобильных телефона. Гражданка намеревалась передать их сыну.
Сейчас по данному факту готовятся материалы о привлечении женщины к административной ответственности.
Фото: пресс-служба регионального УФСИН
ключевые слова: колония запрещенные предметы УФСИН
- оцените новость:
-
(0)
- 357
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации