Ивановские пекарни нарушают нормы благоустройства города

В частности, складируют свой мусор на городской территории - ФОТО







Ивановцы все чаще стали жаловаться на деятельность торговых организаций, занимающихся производством и продажей хлебобулочной продукции. В связи с этим в минувшую субботу сотрудники мэрии провели контрольный объезд городских пекарен.

Были осмотрены 7 торговых объектов, расположенных на проспекте Ленина, улицах Воронина, Велижской, Суворова, Каравайковой, Мархлевского. В ходе проведенных осмотров выявлен ряд нарушений, касающихся соблюдения норм благоустройства города, в том числе складирования мусора на городской территории. В настоящее время выявленные нарушения торговыми объектами устранены, сообщили в администрации областного центра.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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