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Новости

сегодня, 11:32

Ивановские пекарни нарушают нормы благоустройства города

В частности, складируют свой мусор на городской территории - ФОТО


Ивановцы все чаще стали жаловаться на деятельность торговых организаций, занимающихся производством и продажей хлебобулочной продукции. В связи с этим в минувшую субботу сотрудники мэрии провели контрольный объезд городских пекарен.

Были осмотрены 7 торговых объектов, расположенных на проспекте Ленина, улицах Воронина, Велижской, Суворова, Каравайковой, Мархлевского. В ходе проведенных осмотров выявлен ряд нарушений, касающихся соблюдения норм благоустройства города, в том числе складирования мусора на городской территории. В настоящее время выявленные нарушения торговыми объектами устранены, сообщили в администрации областного центра.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: пекарня мусор благоустройство рейд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А то, что тротуары (как минимум) не чищены сотрудников мэрии не напрягло?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jery								
							
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  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
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							так уборкой у пекарни и торговой точки. должен заниматься сам магазин...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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