Стартовал региональный конкурс «Медиапрофи-2017»

Объявлен прием заявок





Ивановское региональное отделение Союза журналистов России объявило о проведении 8-го ежегодного областного конкурса среди журналистов и СМИ «Медиапрофи-2017» и начале сбора заявок для участия в нем.

К участию в конкурсе допускаются журналисты и редакции электронных (телевидение, радио, информационные агентства, интернет-сайты) и печатных (газеты, журналы) средств массовой информации Ивановской области.

Номинации конкурса «Медиапрофи-2017»:

ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА

Победа присуждается за отражение актуальных общественных явлений и событий, качественный анализ причин, условий развития событий, их влияния на жизнь общества, беспристрастное рассмотрение обоснованности тех или иных точек зрения.

ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ

Пода присуждается за документальный материал, в котором на примере одного или нескольких человек повествуется об общественно значимом событии или проблеме. Тема должна быть найдена самостоятельно, а если факты известны, то автор должен продемонстрировать новый, нестандартный подход.

ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ

Победа присуждается за оперативное и беспристрастное освещение актуального события, явления; оригинальность работы, разумную эмоциональность, использование разных форм, открытие новой стороны того или иного события.

ЛУЧШАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА

Победа присуждается за наиболее качественную и профессионально сделанную телевизионную программу.

ЛУЧШЕЕ ФОТО

Победа присуждается за лучшее иллюстрирование темы, ситуации, важного события.

ВЕТЕРАН ЖУРНАЛИСТИКИ

Победа присуждается за лучшие опубликованные (вышедшие в эфир) материалы журналистов старшего поколения. В номинации участвуют журналисты старше 55 лет.

Во всех номинациях работы могут быть выдвинуты в двух группах – муниципальной (территория преимущественного распространения СМИ или основной аудитории интернет-ресурса – не более двух муниципальных районов) и областной (любое СМИ или интернет-ресурс).

Представляемые на конкурс материалы должны быть обнародованы в СМИ или в интернете в период с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года включительно.

Внимание: заявки и конкурсные работы принимаются до 16.00 25 декабря. Их необходимо присылать в Ивановское региональное отделения Союза журналистов России по адресу: 37media@bk.ru.

Итоги конкурса «Медиапрофи-2017» будут подведены на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню российской печати.

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