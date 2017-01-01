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24 минуты назад
В Фурманове при пожаре на производстве сгорело оборудование
К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и 6 единиц техники
Сегодня около 5 утра в производственном здании на улице Лесной в Фурманове произошел пожар. К его ликвидации привлекались 14 человек и 6 единиц техники. В результате пожара огонь повредил оборудование на площади 8 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: пожар производство оборудование МЧС
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