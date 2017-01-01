В Фурманове при пожаре на производстве сгорело оборудование

К ликвидации возгорания привлекались 14 человек и 6 единиц техники





Сегодня около 5 утра в производственном здании на улице Лесной в Фурманове произошел пожар. К его ликвидации привлекались 14 человек и 6 единиц техники. В результате пожара огонь повредил оборудование на площади 8 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

поделиться ссылкой:

