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Новости

34 минуты назад

Двухлетняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Иванове

Ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение - ФОТО


Авария произошла 4 декабря около 16.45 на улице Революционной областного центра. 50-летний водитель автомобиля «Зоти Т600» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Форд Транзит».

В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка маршрутки – двухлетняя девочка. С ушибом мягких тканей головы ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП легковушка маршрутка пассажир ребенок
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