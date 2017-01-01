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34 минуты назад
Двухлетняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Иванове
Ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение - ФОТО
Авария произошла 4 декабря около 16.45 на улице Революционной областного центра. 50-летний водитель автомобиля «Зоти Т600» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Форд Транзит».
В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка маршрутки – двухлетняя девочка. С ушибом мягких тканей головы ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.
Фото: УГИБДД
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