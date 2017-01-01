Двухлетняя девочка пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Иванове

Ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение - ФОТО





Авария произошла 4 декабря около 16.45 на улице Революционной областного центра. 50-летний водитель автомобиля «Зоти Т600» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Форд Транзит».

В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка маршрутки – двухлетняя девочка. С ушибом мягких тканей головы ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: УГИБДД

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