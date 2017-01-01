В Иванове более 90 человек направлены на ручную уборку города

Рабочие будут обрабатывать тротуары песко-соляной смесью, скалывать наледь, расчищать подходы к «зебрам»





По сообщению ивановской мэрии, в ночь с 4 на 5 декабря работы по механизированной уборке улиц проводили 24 комбинированные дорожные машины и фронтальный погрузчик. Спецтехника с 22.00 сгребала снег, с 02.30 – обрабатывала дороги песко-соляной смесью. Расчистку перекрестков, площадей, парковок, раздвигание снежных валов проводили 3 грейдера и 9 тракторов.

На вывоз снега были направлены три бригады и 17 единиц спецтехники. Работы шли на участках Шереметевского проспекта, улиц Багаева, Кузнецова, Марии Рябининой и Лежневская, а также на парковке в Аптечном переулке, площадях Победы (парковка) и Ленина. Всего вывезено 1087 кубометров снега (с начала сезона 10 616 кубометров).

4 трактора прометали тротуары и обрабатывали их песко-соляной смесью.

Днем 5 декабря уборку проезжей части по фактической погоде будут вести 23 КДМ и фронтальный погрузчик. Ручную расчистку, обработку песко-соляной смесью и скол наледи продолжат 30 рабочих. На расчистку подходов к пешеходным переходам будет направлено 36 рабочих. 25 человек продолжат уборку территорий общего пользования. На сбор случайного мусора направлен самосвал в сопровождении рабочего.

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