Девушка из Ивановской области стала победителем конкурса «Молодой предприниматель России»

Она стала лучшей в номинации «Социальный бизнес года» - ФОТО





Определены победители VIII Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», финал которого состоялся в Москве.

За звание лучших молодых бизнесменов страны в течение года боролись более 2-х тысяч участников из 63 субъектов Российской Федерации. Итоги подводились в четырёх номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Социальный бизнес года» и «Работодатель года».

Победителем конкурса в номинации «Социальный бизнес года» стала тейковчанка Анастасия Евтушенко. В своем родном городе представительница Ивановской области создала рекламное агентство и фотостудию, где сотрудниками стали лица с ограниченными возможностями здоровья. Малое предприятие существует с 2015 года и специализируется на изготовлении сувенирной продукции.

Добавим, что во Всероссийском финале конкурса «Молодой предприниматель России» Ивановскую область представляли также Анастасия Дунаева (г. Иваново) с проектом образовательного центра для детей, Владислав Лакомкин (п. Каменка, Вичугский муниципальный район) - создатель одного из передовых крестьянско-фермерских хозяйств региона и Василий Полывянный, который на территории областного центра реализует проект по изготовлению ортезов при помощи 3D принтера.

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