У правительства Ивановской области появился новый сайт

Пока он работает в тестовом режиме





С 5 декабря стал доступен новый сайт правительства Ивановской области. Основной адрес сайта – ivanovoobl.ru – остался прежним.

«Нашей задачей было создание такого ресурса, который был бы ежедневно востребован не только сотрудниками органов власти и представителями СМИ, но и всеми жителями Ивановской области как источник оперативной, интересной, максимально полной информации о регионе и его социально-экономическом развитии. Приглашаем пользователей к участию в дополнении опций сайта. Будем признательны за отзывы и конструктивные предложения», – рассказали в аппарате правительства Ивановской области. В течение нескольких дней во внешней сети новый ресурс будет работать в тестовом режиме.

Основные разделы сайта содержат информацию о работе главы региона, правительства Ивановской области и исполнительных органов государственной власти. Нормативно-правовые акты публикуются и доступны в разделе «Документы». Информация о реализации в Ивановской области стратегических инициатив Президента России выведена в особый раздел. Для граждан существенно упрощена реализация их права на обращение к главе Ивановской области и членам регионального правительства, расширены интерактивные возможности, создан личный кабинет. В новой версии сайта используются такие инструменты взаимодействия, как опросы населения, анализ общественного мнения по актуальным социально-значимым темам. Реализована функция независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, работает раздел, посвященный противодействию коррупции.

Разработчик сайта был определен по результатам открытого конкурса. Им стала ивановская IT-компания Гарпикс. При создании сайта правительства Ивановской области использована новая технология отображения страниц – React, полностью изменен дизайн ресурса, особое внимание уделено удобству работы с сайтом. Адаптивная вёрстка позволяет просматривать сайт на различных устройствах – от смартфонов и планшетов до широкоформатных мониторов. Для обеспечения наиболее удобной работы версии для слабовидящих предусмотрено использование индивидуальных настроек. Пользователь сможет выбрать одну из пяти цветовых схем, изменить размер, шрифт и межбуквенный интервал текста.

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