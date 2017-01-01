В Ивановской области проводится операция «Нелегальный мигрант»

Полиция принимает звонки граждан о нелегалах и местах их скопления





В Ивановской области полиция продолжает проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Правоохранители принимают информацию о местах пребывания выходцев из дальнего и ближнего зарубежья, местах скопления нелегальных мигрантов. А также об объектах строительства и предприятиях, где может использоваться труд нелегалов.

Ведется поиск квартир, сдающихся в наём значительному числу граждан иностранного происхождения, и так называемых «резиновых» квартир с большим числом зарегистрированных жильцов.

Информация принимается по телефону 8 (4932) 24-25-46 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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