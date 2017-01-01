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Новости

сегодня, 09:53

В Ивановской области проводится операция «Нелегальный мигрант»

Полиция принимает звонки граждан о нелегалах и местах их скопления


В Ивановской области полиция продолжает проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Правоохранители принимают информацию о местах пребывания выходцев из дальнего и ближнего зарубежья, местах скопления нелегальных мигрантов. А также об объектах строительства и предприятиях, где может использоваться труд нелегалов.

Ведется поиск квартир, сдающихся в наём значительному числу граждан иностранного происхождения, и так называемых «резиновых» квартир с большим числом зарегистрированных жильцов.

Информация принимается по телефону 8 (4932) 24-25-46 или 02. Конфиденциальность гарантируется.



ключевые слова: мигранты нелегалы полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Александр Л.								
							
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  • сегодня, 10:18
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							Нашли, чем заниматься! Лучше бы своих сограждан нормально трудоустроили!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 38 минут назад
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    • 
										0
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							а чего их искать? все на рынках и шумахерами работают!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 23 минуты назад
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							А надо их искать-то? :) Кормить-лечить придётся потом в приёмнике-распределителе, да выдворять за счёт бюджета. :) Квалификацией-то необходимой, чтоб себя прокормить, не многие из них обладают. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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