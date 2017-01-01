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сегодня, 09:53
В Ивановской области проводится операция «Нелегальный мигрант»
Полиция принимает звонки граждан о нелегалах и местах их скопления
В Ивановской области полиция продолжает проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Правоохранители принимают информацию о местах пребывания выходцев из дальнего и ближнего зарубежья, местах скопления нелегальных мигрантов. А также об объектах строительства и предприятиях, где может использоваться труд нелегалов.
Ведется поиск квартир, сдающихся в наём значительному числу граждан иностранного происхождения, и так называемых «резиновых» квартир с большим числом зарегистрированных жильцов.
Информация принимается по телефону 8 (4932) 24-25-46 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
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Комментарии (3)
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- Александр Л.сегодня, 10:18Нашли, чем заниматься! Лучше бы своих сограждан нормально трудоустроили!
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- Васька Непутевый38 минут назада чего их искать? все на рынках и шумахерами работают!!!
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- Вахтанг Камикадзе23 минуты назадА надо их искать-то? :) Кормить-лечить придётся потом в приёмнике-распределителе, да выдворять за счёт бюджета. :) Квалификацией-то необходимой, чтоб себя прокормить, не многие из них обладают. :)