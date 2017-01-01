Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

сегодня, 20:36

ПОСЛУШАЙТЕ! О вичугском верблюде, комбинате синтетического волокна и губернаторе

ВИДЕО


Вичуга на слуху. Который день. Конечно же, всё дело в верблюде. Его сначала показывали местной ребятне за деньги, а потом оставили в какой-то сарайке зимовать. То ли у передвижного цирка денег не хватило на дальнейшие гастроли с двугорбым, то ли просто решили бросить.

Детворе - развлечение, верблюда и ивановские школьники только в цирке увидеть могут. А взрослым - головная боль. Чиновникам местной мэрии сейчас к визиту врио губернатора готовиться надо, а им проблемой экзотической брошенки заниматься приходится.

Вот такая новая вичугская достопримечательность. Не из тех, конечно, что Станиславу Воскресенскому показывать будут... Верблюд - это вам не масштабное строительство того же комбината синтетического волокна. Правда, пока ни о комбинате, ни об индустриальном парке новостей нет…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



  • оцените новость:
  • (1)
  • 224
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да... Маловато будет! Где информация от специалиста по осликам и верблюдам? Я ничего не понял. Про синтетический комбинат понятно. Надо строить! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, … дожились. 
    
В вечерний прайм-тайм снова телесмотрителям канала объектами животного мира 
    
мозги забивают. Сначала бешеные кусающиеся собаки, потом истории про пропащие оленьи рога, затем про «кота-бегемота», предпочитающего катание на капотах авто, и вот теперь дошло дело и до экзотики – верблюдов и ослиц, зимующих в центральной полосе России. Это конечно ОЧЕНЬ круто и занимательно. И так достойно своих телезрителей. 
    
   Барсяне, может быть Вам переквалифицироваться в специализированный канал о домашних животных, или хотя бы передачу о них организовать. У Вас прямо такая страсть к животным. 
    
   Где уж Вам обсуждать на хорошем экспертном/журналистском уровне иные темы. Даже в сегодняшнюю программу «Есть мнение» тех же представителей мусоросортировочного завода не пригласили. Хотя тема экологии в мусорной реформе должна быть определяющей. В конце концов, важнее знать, сколько отсортировано и впоследствии переработано (какая прибыль на этом получена и на что направлена конкретным таким заводом) мусора за возросшую плату, а не кто именно должен убирать мусор и околоконтейнерное пространство. 
    
А нам про какие-то УК-шки, ТОСы, ассоциации тут рассказали. И не больше.
    
Ох, как надоела мне эта сиротская повестка дня на канале.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 32 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Готовят наверно что-нибудь "жареное" вот и заняты возможно, оставляют пока меня без информации. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановская область достигла уровня европейских показателей по младенческой смертности
				
сегодня, 15:12

				

				Ивановская область достигла уровня европейских показателей по младенческой смертности 
								

					
	 Комментарий главы региона Станислава Воскресенского - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1581						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС
				
сегодня, 12:46

				

				Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС 
								

					
	 Автозаправочную станцию хотели построить в непосредственной близости от жилых домов
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3731						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы
				
сегодня, 11:15

				

				В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы 
								

					
	 Для обеспечения свободного доступа граждан к реке
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4695						
    •