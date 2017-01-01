ПОСЛУШАЙТЕ! О вичугском верблюде, комбинате синтетического волокна и губернаторе

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Вичуга на слуху. Который день. Конечно же, всё дело в верблюде. Его сначала показывали местной ребятне за деньги, а потом оставили в какой-то сарайке зимовать. То ли у передвижного цирка денег не хватило на дальнейшие гастроли с двугорбым, то ли просто решили бросить.

Детворе - развлечение, верблюда и ивановские школьники только в цирке увидеть могут. А взрослым - головная боль. Чиновникам местной мэрии сейчас к визиту врио губернатора готовиться надо, а им проблемой экзотической брошенки заниматься приходится.

Вот такая новая вичугская достопримечательность. Не из тех, конечно, что Станиславу Воскресенскому показывать будут... Верблюд - это вам не масштабное строительство того же комбината синтетического волокна. Правда, пока ни о комбинате, ни об индустриальном парке новостей нет…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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