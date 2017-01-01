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ПОСЛУШАЙТЕ! О вичугском верблюде, комбинате синтетического волокна и губернаторе
Вичуга на слуху. Который день. Конечно же, всё дело в верблюде. Его сначала показывали местной ребятне за деньги, а потом оставили в какой-то сарайке зимовать. То ли у передвижного цирка денег не хватило на дальнейшие гастроли с двугорбым, то ли просто решили бросить.
Детворе - развлечение, верблюда и ивановские школьники только в цирке увидеть могут. А взрослым - головная боль. Чиновникам местной мэрии сейчас к визиту врио губернатора готовиться надо, а им проблемой экзотической брошенки заниматься приходится.
Вот такая новая вичугская достопримечательность. Не из тех, конечно, что Станиславу Воскресенскому показывать будут... Верблюд - это вам не масштабное строительство того же комбината синтетического волокна. Правда, пока ни о комбинате, ни об индустриальном парке новостей нет…
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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В вечерний прайм-тайм снова телесмотрителям канала объектами животного мира
мозги забивают. Сначала бешеные кусающиеся собаки, потом истории про пропащие оленьи рога, затем про «кота-бегемота», предпочитающего катание на капотах авто, и вот теперь дошло дело и до экзотики – верблюдов и ослиц, зимующих в центральной полосе России. Это конечно ОЧЕНЬ круто и занимательно. И так достойно своих телезрителей.
Барсяне, может быть Вам переквалифицироваться в специализированный канал о домашних животных, или хотя бы передачу о них организовать. У Вас прямо такая страсть к животным.
Где уж Вам обсуждать на хорошем экспертном/журналистском уровне иные темы. Даже в сегодняшнюю программу «Есть мнение» тех же представителей мусоросортировочного завода не пригласили. Хотя тема экологии в мусорной реформе должна быть определяющей. В конце концов, важнее знать, сколько отсортировано и впоследствии переработано (какая прибыль на этом получена и на что направлена конкретным таким заводом) мусора за возросшую плату, а не кто именно должен убирать мусор и околоконтейнерное пространство.
А нам про какие-то УК-шки, ТОСы, ассоциации тут рассказали. И не больше.
Ох, как надоела мне эта сиротская повестка дня на канале.