Видео с котом, обожающим кататься на капоте авто, набирает популярность

ВИДЕО





Ивановцы обсуждают в соцсетях видео про кота, который любит кататься на автомобиле. И не в салоне, а прямо на капоте.

Представитель семейства кошачьих расположился у лобового стекла машины. Его совершенно не смутило, когда автомобиль тронулся. Напротив, животное испытало любопытство и с интересом стало прогуливаться по капоту. Причем, поездка настолько заинтересовала четвероного, что заставить его спуститься оказалось непросто. Для этого водителю пришлось остановится, выйти из машины и согнать кота силой.

поделиться ссылкой:

