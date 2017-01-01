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сегодня, 17:13
Видео с котом, обожающим кататься на капоте авто, набирает популярность
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Ивановцы обсуждают в соцсетях видео про кота, который любит кататься на автомобиле. И не в салоне, а прямо на капоте.
Представитель семейства кошачьих расположился у лобового стекла машины. Его совершенно не смутило, когда автомобиль тронулся. Напротив, животное испытало любопытство и с интересом стало прогуливаться по капоту. Причем, поездка настолько заинтересовала четвероного, что заставить его спуститься оказалось непросто. Для этого водителю пришлось остановится, выйти из машины и согнать кота силой.
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Комментарии (2)
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- AlexeiYuristсегодня, 17:20Вот у меня также! Соседский каждый раз на капот залазеет с утра и сигналка срабатывает на машине.
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- Barkassсегодня, 17:27красавец котяра
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