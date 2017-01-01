В одной из школ Ивановской области из-за ОРВИ частично приостановлена учеба

Показатели заболеваемости в регионе за неделю





По данным Роспотребнадзора, на территории Ивановской области на минувшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению оказался на 15,64 % ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. За медицинской помощью обратилось 6639 человек.

В Иванове за этот период заболеваемость ОРВИ – выше эпидпорога на 14,77% (4041 случай). Чаще всего болеют взрослые и дети в возрастной группе от 7 до 14 лет.

В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс 1-м классе одной из школ Ивановского района.

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