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29 минут назад
В одной из школ Ивановской области из-за ОРВИ частично приостановлена учеба
Показатели заболеваемости в регионе за неделю
По данным Роспотребнадзора, на территории Ивановской области на минувшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению оказался на 15,64 % ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. За медицинской помощью обратилось 6639 человек.
В Иванове за этот период заболеваемость ОРВИ – выше эпидпорога на 14,77% (4041 случай). Чаще всего болеют взрослые и дети в возрастной группе от 7 до 14 лет.
В связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс 1-м классе одной из школ Ивановского района.
ключевые слова: ОРВИ заболеваемость эпидпорог школа
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