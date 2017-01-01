В Ивановской области депутата и полицейского подозревают в краже опор ЛЭП

Возбуждено уголовное дело





В мае 2017 года двое жителей Юрьевца - руководитель коммерческой организации, одновременно являющаяся депутатом Совета городского поселения, совместно с сотрудником полиции – похитили лежащие на улице 3 железобетонные опоры ЛЭП. Одна из них была совершенно новенькая, с маркировкой и без следов эксплуатации.

Опоры «находчивые» юрьевчане хранили по месту жительства депутата, намереваясь в дальнейшем использовать при строительстве ее дома. При этом они даже не пытались обратиться в энергосетевую организацию - ОАО «Юрьевецкие электрические сети», а заручились разрешением представителя администрации Юрьевецкого района, который никакого отношения к указанному имуществу не имел и полномочиями по распоряжению им не обладал.

По данному факту представитель «Юрьевецких электросетей» обратился в прокуратуру, которая инициировала проверку.

На протяжении 6 месяцев по сообщению о преступлении должностными лицами правоохранительных органов неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях конкретных лиц состава преступления. Однако незаконные и необоснованные процессуальные решения были отменены прокурором района. И сегодня следственные органы по факту кражи возбудили уголовное дело.

«Обоснованная юридическая оценка действий всех причастных к хищению чужого имущества лиц будет дана по результатам предварительного расследования», - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.

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