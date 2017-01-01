В Ивановской области мужчина утонул в пруду

Житель Ильинского решил сократить время, пошел через водоем и провалился под лед - ФОТО 18+







Трагедия произошла в минувшую субботу на водоеме «Большой пруд» в поселке Ильинское-Хованское. Чтобы найти утонувшего и поднять тело на поверхность, на место происшествия выезжали водолазы. Вот что об этом рассказал начальник МПГ-1 Виктор Баранов:

«Поступил вызов, что мужчина 1973 года рождения не вернулся домой. Позже выяснилась причина: житель Ильинского, чтобы сократить время, решил срезать свой путь и перейти по льду пруда. В выходные как раз была оттепель, и толщина льда составила примерно 2-4 сантиметра. Искали утопленника примерно 3 часа. Поиски усложняла большая заиленность дна. Глубина в этом месте доходила до 4 метров. Дольше, наверное, подбирались к месту происшествия, мужчина довольно далеко ушел от берега».



Источник: spas37.ru

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