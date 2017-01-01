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Новости

сегодня, 15:58

В Ивановской области мужчина утонул в пруду

Житель Ильинского решил сократить время, пошел через водоем и провалился под лед - ФОТО 18+


Трагедия произошла в минувшую субботу на водоеме «Большой пруд» в поселке Ильинское-Хованское. Чтобы найти утонувшего и поднять тело на поверхность, на место происшествия выезжали водолазы. Вот что об этом рассказал начальник МПГ-1 Виктор Баранов:

«Поступил вызов, что мужчина 1973 года рождения не вернулся домой. Позже выяснилась причина: житель Ильинского, чтобы сократить время, решил срезать свой путь и перейти по льду пруда. В выходные как раз была оттепель, и толщина льда составила примерно 2-4 сантиметра. Искали утопленника примерно 3 часа. Поиски усложняла большая заиленность дна. Глубина в этом месте доходила до 4 метров. Дольше, наверное, подбирались к месту происшествия, мужчина довольно далеко ушел от берега».

Источник: spas37.ru



ключевые слова: пруд утопленник
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • 36 минут назад
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										-1
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							Вон как с ёжился холодно ему по ходу,хоть одеяльцем накрыли,согрели бы немного)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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