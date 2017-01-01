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Новости

сегодня, 15:47

ХК «Иваново» стал победителем турнира, посвященного Маршалу Жукову

ВИДЕО


Со 2 по 3 декабря в г. Жуков Калужской области хоккейный клуб «Иваново» принимал участие в турнире, посвященном 121-й годовщине со дня рождения Маршала СССР Г.К. Жукова.

Ивановская команда завоевала 1 место, победив в трех матчах из четырех. Уступили только хозяевам турнира. Позади остались команды из Москвы, Тулы, Калуги и Обнинска.

Кроме этого, двое ивановских хоккеистов признаны лучшими игроками турнира в номинациях «Лучший защитник» и «Лучший вратарь».



ключевые слова: спорт хоккей
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