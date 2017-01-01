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Ивановская область достигла уровня европейских показателей по младенческой смертности
Комментарий главы региона Станислава Воскресенского - ВИДЕО
Сегодня, 4 декабря, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил НИИ Материнства и детства. В интервью журналистам глава региона привел статистику по младенческой смертности.
В Ивановской области за 10 месяцев уровень младенческой смертности снизился до европейских показателей - 3,3 промилле. Таким образом, наш регион попал в тройку лидеров по стране.
Кроме того, Станислав Воскресенский рассказал о беспрецедентных мерах поддержки рождаемости, озвученных Президентом РФ (маткапитал, выплаты за рождение первого ребенка, субсидирование ипотеки и др.). Ивановская область примет участие во всех этих программах. Кроме того, будут сохранены и продлены все действующие на региональном уровне меры поддержки (выплаты семьям при рождении первенца до 1,5 лет, выплаты при рождении третьего ребенка, региональный студенческий капитал – единовременная выплата 50 тысяч рублей).
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