Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

56 минут назад

Три человека пострадали в ДТП на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород

Столкнулись два легковых автомобиля - ФОТО


Автоавария произошла 2 декабря на 190-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Палехском районе. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», заканчивая обгон, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Шкода Октавия».

В результате ДТП пострадали три человека:

- водитель «ВАЗа» получил травмы головы, переломы лодыжки и носа;

- пассажирка «Шкоды» 1965 года рождения – перелом ребер;

- водитель «Шкоды» 1962 года рождения – ушибы грудной клетки и поясницы.

Всех пострадавших доставили в Палехскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель иномарки был трезв. У водителя отечественного авто взята кровь на исследование (был без признаков опьянения).

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП пострадавшие
  • оцените новость:
  • (0)
  • 870
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дорога то почищена смотрю - по ГОСТ-у								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Илья Пигалкин								
							
    • 
							
  • 45 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не только "почищена" но и "отремонтирована" - есть показательный видос с места дтп (выкладывать ссылку смысла нет - горемодератор не пропускаетт ссылки в каментах)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановская область достигла уровня европейских показателей по младенческой смертности
				
27 минут назад

				

				Ивановская область достигла уровня европейских показателей по младенческой смертности 
								

					
	 Комментарий главы региона Станислава Воскресенского - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							273						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС
				
сегодня, 12:46

				

				Ивановцы добились отмены решения мэрии по строительству АЗС 
								

					
	 Автозаправочную станцию хотели построить в непосредственной близости от жилых домов
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2060						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы
				
сегодня, 11:15

				

				В Иванове сносят незаконно установленные на берегу Уводи заборы 
								

					
	 Для обеспечения свободного доступа граждан к реке
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2871						
    •