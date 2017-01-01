Три человека пострадали в ДТП на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород

Столкнулись два легковых автомобиля - ФОТО





Автоавария произошла 2 декабря на 190-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Палехском районе. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», заканчивая обгон, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Шкода Октавия».

В результате ДТП пострадали три человека:

- водитель «ВАЗа» получил травмы головы, переломы лодыжки и носа;

- пассажирка «Шкоды» 1965 года рождения – перелом ребер;

- водитель «Шкоды» 1962 года рождения – ушибы грудной клетки и поясницы.

Всех пострадавших доставили в Палехскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель иномарки был трезв. У водителя отечественного авто взята кровь на исследование (был без признаков опьянения).

Фото: УГИБДД

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