Новости
Три человека пострадали в ДТП на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород
Столкнулись два легковых автомобиля - ФОТО
Автоавария произошла 2 декабря на 190-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Палехском районе. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», заканчивая обгон, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Шкода Октавия».
В результате ДТП пострадали три человека:
- водитель «ВАЗа» получил травмы головы, переломы лодыжки и носа;
- пассажирка «Шкоды» 1965 года рождения – перелом ребер;
- водитель «Шкоды» 1962 года рождения – ушибы грудной клетки и поясницы.
Всех пострадавших доставили в Палехскую ЦРБ.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель иномарки был трезв. У водителя отечественного авто взята кровь на исследование (был без признаков опьянения).
Фото: УГИБДД
- оцените новость:
-
(0)
- 870
- 2
Комментарии (2)
-
- Медведь55 минут назадДорога то почищена смотрю - по ГОСТ-у
-
- Илья Пигалкин45 минут назадне только "почищена" но и "отремонтирована" - есть показательный видос с места дтп (выкладывать ссылку смысла нет - горемодератор не пропускаетт ссылки в каментах)
Новость дня
-
(0)
- 273
-
(4)
- 2060
-
(2)
- 2871
-
(0)
- 5379